07.11.2022 11:28 Рита Парфенова

Розстріл колони цивільних автомобілів під Ізюмом: прокурори ексгумували жертву (фото)

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї — автоматів та кулеметів.





Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.



6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка — водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлено на експертизу.





За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району російські військові розстріляли колону автівок. Загинуло 25 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.