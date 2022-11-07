    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розстріл колони цивільних автомобілів під Ізюмом: прокурори ексгумували жертву (фото)
07.11.2022  11:28   Рита Парфенова

Розстріл колони цивільних автомобілів під Ізюмом: прокурори ексгумували жертву (фото)

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними.

Новини Харкова: прокурори ексгумували жертву розстріла колони цивільних автівок

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї — автоматів та кулеметів.

Новини Харкова: прокурори ексгумували жертву розстріла колони цивільних автівок

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.

6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка — водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлено на експертизу.

Новини Харкова: прокурори ексгумували жертву розстріла колони цивільних автівок Новини Харкова: прокурори ексгумували жертву розстріла колони цивільних автівок

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району російські військові розстріляли колону автівок. Загинуло 25 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Надзвичайні події Ворожий снаряд влучив у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини 07.11 Надзвичайні події Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини 07.11 Надзвичайні події У цивільне авто вдарив протитанковий снаряд на дорозі між селами Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 