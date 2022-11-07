07.11.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 44 тижні (31.10.2022 – 06.11.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) в області захворіло 2131 особа, з них 593 (27,8%) дитини віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 7,3% за рахунок зниження захворюваності серед дорослих на 8,2% та серед дітей на 4,8%.

Показник захворюваності становить 81,39 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Показник захворюваності за 44 тиждень менше минулорічного за той же тиждень у 7,3 рази.

Незважаючи на незначне зниження числа захворілих, кількість госпіталізованих за тиждень зросла за рахунок дорослих (на 16,4%), на 9,9% (189 осіб проти 172), що складає 8,9% від загальної кількості захворілих. З числа госпіталізованих 26 дітей (13,8%).

Найвищий показник захворюваності, який перевищує середньообласний майже у 2 рази, зареєстровано у Лозівському районі – 161,92 на 100 тис. населення, найнижчий – у Харківському районі (61,32 на 100 тис. населення).

Станом на 07.11.2022 проти грипу щеплено 61 особу, з них 29 осіб з груп ризику (у т.ч. 9 медичних працівників та 3 дитини).

Методом ПЛР обстежено 342 особи, з них у 61 (17,8%) виявлено вірус SARS-CoV-2. При проведенні вірусологічного моніторингу у 3-х осіб виявлено РС-вірус. Циркуляція вірусів грипу наразі не зареєстрована.

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