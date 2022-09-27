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27.09.2022  16:00   Дмитро Колонєй

У Харкові розбирають пошкождені обстрілами будинки

Розбором будівель у Харкові займаються бригади АТ «Житлобуд-1».

Розбирають пошкождені обстрілами будинки у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Холодногірському районі бригади АТ «Житлобуд-1» закінчили розбирати зруйновану частину будинку по вул. Холодногірській, що постраждав через ворожі обстріли. Наразі ведуться підготовчі роботи та завозяться будівельні матеріали для відновлення конструктиву будівлі.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  разбор домов, харьков, обстрелы
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