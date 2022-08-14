14.08.2022 08:08 Рита Парфенова

Ворог намагається покращити своє тактичне положення у Харківській області

Військові РФ намагалися провести розвідку боєм в районі Питомника – успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.



Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.



На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, раніше ворог завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.