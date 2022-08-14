14.08.2022 07:30

14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У другу неділю серпня відзначається День будівельника.

День будівельника перейшов до українського календаря свят із «радянського минулого». Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначалося у СРСР 12 серпня 1956 року.



Цікаво, що багато традицій, закладених на зорі святкування Дня будівельника, дійшли і до наших днів. Традиційно цього дня здаються нові об'єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки. Цього дня проходять різноманітні урочисті зустрічі будівельників, вітальні концерти для працівників цієї галузі, з врученням державних нагород найкращим із них та вшануванням будівельників-ветеранів.

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Сьогодні до них приєднуються працівники найгуманнішої професії для братів наших менших – ветеринари. Щороку другої неділі відзначається День працівників ветеринарної медицини.



Статус офіційного національного свята отримав відносно нещодавно – на початку тисячоліття. 1 листопада 2001 року другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.



Цього дня традиційно згадують відомий вислів: "Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство". І це невипадково: саме завдяки роботі ветеринарів вдається запобігати епідеміям серед худоби, які в іншому випадку могли б призвести до найважчих наслідків – аж до масштабного голоду та поширення небезпечних захворювань серед людей.



Окрім професійного свята національного масштабу, ветеринари України можуть відзначати також Міжнародний день ветеринарного лікаря (він святкується наприкінці квітня), а багато з них – Православний день ветеринару. Він з'явився у календарі у 2011 році і випадає на 31 серпня – день святих Флора та Лавра, які вважаються покровителями худоби. Також свій захисник у ветеринарів є й у католицькій церкві. Їм прийнято вважати святого Елігію, день пам'яті якого відзначається 1 грудня.

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14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.



Раніше вважалося, що саме в цей період можна починати збирати мед. Але їсти його можна було лише після освячення у церкві.



А друга назва Маковей пов'язана з тим, що в цей час літа люди збирали врожай маку на полях.



На це свято заведено пекти пироги з маком, збирати польові квіти та робити з них букети, щоб освятити у церкві. Тоді ці букети стають оберегами та захищають мешканців від усього поганого.

Також цього дня

У 1619 р. у Вірджинії прийняті перші в Північній Америці закони проти пияцтва – заборонено вирощувати виноград.



1867 – народився Джон Голсуорсі, англійський прозаїк, драматург, публіцист та поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1932 року.



1877 – освячено будинок Харківського Реального училища (зараз Академія залізничного транспорту).



1888 – американський винахідник Олівер Шелленбергер патентує електричний лічильник.



1892 – префект поліції Парижа Луї Лепін вручив нині невідомому французькому автомобілісту перші права водія. Тоді вони називалися "довідка про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором" і видавалися без будь-яких іспитів, для їх отримання кандидат повинен був лише продемонструвати вміння керувати власним автомобілем.



1908 – у Фолкстоні (Англія) було проведено перший міжнародний конкурс краси.



1936 – вперше на Олімпійських іграх представлено баскетбол.



1945 – народився Стів Мартін, американський актор-комік («Три амігос», «Сержант Білко», «Батько нареченої», «Відчайдушні шахраї», «Боуфінгер», «Рожева пантера»).



1947 – народилася Даніела Стіл, американська письменниця, авторка багатьох бестселерів.



1952 – французький економіст А. Сові першим використав вислів «Третій світ» щодо країн, що розвиваються.



1963 – народилася Еммануель Беар, французька кіноактриса («Ліворуч від ліфта», «Місія нездійсненна», «8 жінок», «Наталі»).



1968 – народилася Холлі Беррі, американська кіноактриса, володарка «Оскара» («Останній бойскаут», «Люди Ікс», «Жінка-кішка», «Бал монстрів»).



1983 – народилася Міла Куніс, американська кіноактриса родом із Чернівців («Секс із дружби», «Чорний лебідь», «Третій зайвий»).



1984 – "народилася" версія 3.0 системи PC DOS.



1994 – телескоп Хаббл зняв кільця Урана.



Іменини відзначають: Олександр, Антон, Дмитро, Леонтій, Семен, Софія, Тимофій, Федір.