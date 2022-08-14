14.08.2022 08:36 Рита Парфенова

Під Харьковом рятівники загасили велику пожежу (фото)

У смт Буди Харківського району 13 серпня сталося загоряння в одному з приватних гаражів.

Як зазначили у прес-службі ДСНС, це була побутова пожежа, передає РЕДПОСТ.

У смт Буди Харківського району на вул. Слобожанській, 2-а о 17:02 внаслідок короткого замкнення електричної мережі сталося загоряння в одному з приватних гаражів.

Вогонь швидко набирав сили і ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів встиг охопити загалом 6 таких гаражів, що стояли впритул один до одного, на загальній площі 150 кв.м.

З вогнем боролись 2 оперативних підрозділи ДСНС з м. Буди та м. Мерефи: 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Вже о 17:42 їм вдалось локалізувати пожежу та о 19:38 остаточно її ліквідувати.

Постраждалих немає. Врятовано 1 легковий автомобіль.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.