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14.08.2022  08:36   Рита Парфенова

Під Харьковом рятівники загасили велику пожежу (фото)

У смт Буди Харківського району 13 серпня сталося загоряння в одному з приватних гаражів.

Новини Харькова: У смт Буди сталося загоряння в одному з приватних гаражів

Як зазначили у прес-службі ДСНС, це була побутова пожежа, передає РЕДПОСТ.

У смт Буди Харківського району на вул. Слобожанській, 2-а о 17:02 внаслідок короткого замкнення електричної мережі сталося загоряння в одному з приватних гаражів.

Вогонь швидко набирав сили і ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів встиг охопити загалом 6 таких гаражів, що стояли впритул один до одного, на загальній площі 150 кв.м.

Новини Харькова: У смт Буди сталося загоряння в одному з приватних гаражів

З вогнем боролись 2 оперативних підрозділи ДСНС з м. Буди та м. Мерефи: 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Вже о 17:42 їм вдалось локалізувати пожежу та о 19:38 остаточно її ліквідувати.

Новини Харькова: У смт Буди сталося загоряння в одному з приватних гаражів

Постраждалих немає. Врятовано 1 легковий автомобіль.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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