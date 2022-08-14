Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області (фото)

По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 14 серпня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.
Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.
Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.
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