14.08.2022 08:51 Рита Парфенова

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області (фото)

По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 14 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.



Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.



Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.