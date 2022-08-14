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14.08.2022  08:51   Рита Парфенова

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області (фото)

По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 14 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Новини Харькова: росіяни завдали ракетних ударів по Зміївській громаді

Новини Харькова: росіяни завдали ракетних ударів по Зміївській громаді

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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