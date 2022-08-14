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14.08.2022  09:04   Рита Парфенова

Подробиці вечірнього обстрілу Харкова розповіли в ХОВА

Після шостої години вечора 13 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова


РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 14 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вчора, після шостої години вечота, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає.

Голова військової адміністрації додав, що цієї ночі ракатних ударів по Харкову не зафіксували.

Нагадаємо, вечері 13 серпня окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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