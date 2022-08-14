Подробиці вечірнього обстрілу Харкова розповіли в ХОВА

Після шостої години вечора 13 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 14 серпня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, вчора, після шостої години вечота, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає.
Голова військової адміністрації додав, що цієї ночі ракатних ударів по Харкову не зафіксували.
Нагадаємо, вечері 13 серпня окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
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