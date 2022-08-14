14.08.2022 09:12 Рита Парфенова

30 помешкань зруйновані за добу у Харкові та області внаслідок обстрілів

Країна-агресор завдає ракетних та артилерійських ударів по житловому сектору та цивільних об’єктах Харківщини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

13 серпня під удари окупантів потрапили Харків та населені пункти області Золочів, Циркуни, Караван, Черкаська Лозова. Пошкоджень зазнали приміщення учбового закладу, приватні та багатоквартирні житлові будинки, готельний комплекс, господарчі споруди, комунальний транспорт, автомобілі.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 30 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.



Нагадаємо, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали ударів по Зміївській громаді.