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14.08.2022  15:05   Рита Парфенова

Вранці окупанти обстріляли місто під Харковом (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу міста Золочів.

обстрел золочева

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Золочів стався 14 серпня близько 11:00.

Частково пошкоджено приміщення технічної майстерні ліцею та приміщення їдальні. Осколкове поранення отримала жінка 1938 року народження.

обстрел золочева обстрел золочева

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд, документують злочин, збирають уламки снарядів, фіксують руйнування.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.



 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, золочев, полиция, агрессия россии
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