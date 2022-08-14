14.08.2022 15:19 Дмитрий Колоней

За допомогою татуювань можна лікувати: результат дослідження

Нове дослідження відкриває можливість використання тату-терпії.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Medical Xpress, дослідження щодо можливстей туту-терапии провів Ідера Лаваль, докторант кафедри хімічної інженерії, що знаходиться в Інженерному коледжі Техаського технічного університету імені Едварда Е. Вітакра-молодшого. Він розробив проект дослідження фізики, пов’язаної з внутрішньошкірним введенням ліків за допомогою пристроїв для татуювання.

«Я зацікавився цим, тому що не знав, що люди насправді досліджують татуювання », — сказав він. «У мене немає власного, але я вважаю татуювання справді крутими. Тож я подумав: «Вау, так, я згоден». Навіть після того, як я закінчив роботу над проектом, я продовжував над ним працювати до моменту, коли зміг опублікувати статтю «Візуалізація доставки ліків за допомогою татуювання: ефект частоти зворотно-поступального руху голки та властивостей рідини».

«У моїй лабораторії є ці високошвидкісні камери, які уповільнюють процес, тому що знову ж таки ці голки рухаються дуже, дуже швидко», — пояснив Ловал. «Швидкість коливається від 46 ін’єкцій на секунду до приблизно 200 ін’єкцій на секунду.

«У нашій лабораторії ми записуємо кожну ін’єкцію в уповільненій зйомці , і ми маємо моделі шкіри . Ми можемо спостерігати, як це чорнило доставляється в шкіру та який механізм цим керує».

У той час як минулі дослідження досліджували потенціал татуювання як техніки ін’єкції наркотиків, було мало розуміння динаміки рідини, яка бере участь у цьому процесі. Дослідження Лавала дали зрозуміти інший метод доставки рідин, який міг би стати корисною системою для введення вакцин у майбутньому.

Як це працює

Зараз вакцини вводяться за допомогою підшкірних голок . Голки порожнисті, а механізм доставки полягає в тому, щоб проштовхнути їх через шкіру та в м’яз, натиснути на шприц і проштовхнути рідину через порожнисту трубку голки

Голки для татуювання діють інакше. Замість того, щоб голка для татуювань була порожньою і через неї проходила рідина, голку для татуювань занурюють у чорнило. І, на відміну від голки для підшкірних ін'єкцій, голка для татуювання призначена не для проникнення в м'яз, а для проколу шкіри.

Коли голка для татуювання витягується, невелика проколна рана, утворена мікротравмою, починає закриватися та заповнюватись чорнилом, у яке голка була занурена. Використовуючи високошвидкісні камери , Lewal зміг продемонструвати, як саме подається чорнило та як реагує шкіра, найбільший орган людського тіла. Саме ця реакція може призвести до медичного прориву.

«Те, що ви маєте наприкінці татуювання, — це сотні, а може навіть тисячі мікротравм від цих маленьких голок», — сказав Ловал. «Це призводить до появи запальної реакції імунної системи, а разом з цим — потоку імунних клітин».

Кожне з пошкоджень на шкірі приваблює імунні клітини до ушкодженої ділянки, у тому числі шкірні імунні клітини, які називаються фібробластами .

«Імунні клітини завжди патрулюють», — пояснив Ловал. «Як тільки вони знаходять щось, самозванця — що зазвичай відбувається через зв’язування імунних клітин з антигеном цього самозванця — вони можуть сигналізувати, щоб більше імунних клітин заповнило місце. Це нібито відбувається в місцях мікротравм і є передбачуваною причиною для посилення імунної відповіді».

Дослідження Лавала також розглядали в’язкість рідин, що вводяться, важливий фактор для потенційного використання голок для татуювань у медичній сфері, де ДНК-вакцини, як правило, занадто густі для циркуляції за допомогою внутрішньом’язового методу.

Використання голок для татуювання дає можливість наносити вакцину на більшу ділянку шкіри за допомогою кількох менших проколів. Більша область застосування та реакція імунної системи організму також допускають можливість менших доз і менше побічних ефектів.