Ситуація з виїздом із України 14 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 14 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 13 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 96 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 46 тисяч осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 50 тисяч осіб, близько 45 тисяч з них – громадяни України.
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