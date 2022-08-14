14.08.2022 13:06

Ситуація з виїздом із України 14 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 легкових авто;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто;

«Грушів» - 5 легкових авто, 5 автобусів;

«Краківець» - 10 легкових авто;

«Шегині» - 5 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 35 легкових авто, 4 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто;

«Лужанка» - 10 легкових авто;

«Вилок» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 13 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 96 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.



З України минулої доби вибули понад 46 тисяч осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували майже 50 тисяч осіб, близько 45 тисяч з них – громадяни України.



