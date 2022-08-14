Рівень радіації у Харкові на 14 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 13 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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