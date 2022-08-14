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14.08.2022  11:45   Рита Парфенова

Комунальщики оперативно ремонтують водогони у Харькові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують інтенсивними темпами оперативно відновлювати подачу води.

У Харкові оперативно ремонтують водоводи

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Так, 13 серпня ремонтниками водоканалу було оперативно ліквідовано 9 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 7 оглядових колодязів.

Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 13 ділянках водоводів. Ремонт виконують досвідчені та вмілі майстри, які забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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