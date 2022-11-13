13.11.2022 09:01 Рита Парфенова

Про обстріли Харківщини на ранок 13 листопада розповіли в ХОВА

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

У місті Вовчанськ близько четвертої години дня 12 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.