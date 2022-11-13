    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про обстріли Харківщини на ранок 13 листопада розповіли в ХОВА
13.11.2022  09:01   Рита Парфенова

Про обстріли Харківщини на ранок 13 листопада розповіли в ХОВА

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.


РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

У місті Вовчанськ близько четвертої години дня 12 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Надзвичайні події Харків на ранок 13 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 11.11 Надзвичайні події Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини 10.11 Надзвичайні події На Харківщині ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 