Про обстріли Харківщини на ранок 13 листопада розповіли в ХОВА

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.
У місті Вовчанськ близько четвертої години дня 12 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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