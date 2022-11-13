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13.11.2022  08:32   Рита Парфенова

Окупанти обстряліли 9 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:

  • Тернова,
  • Бологівка,
  • Вільхуватка,
  • Зелене,
  • Колодязне,
  • Огірцеве,
  • Стариця.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обсрілу з танків та різнокаліберної артилерії у Харківській області зазнали населені пункти:

  • Кислівка,
  • Площанка.

Раніше повідомлялось, що на Слобожанському напрямку зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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