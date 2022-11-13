13.11.2022 08:32 Рита Парфенова

Окупанти обстряліли 9 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:

Тернова,

Бологівка,

Вільхуватка,

Зелене,

Колодязне,

Огірцеве,

Стариця.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обсрілу з танків та різнокаліберної артилерії у Харківській області зазнали населені пункти:

Кислівка,

Площанка.

Раніше повідомлялось, що на Слобожанському напрямку зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.