Окупанти обстряліли 9 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 12 по 13 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках обсрілу з танків та різнокаліберної артилерії у Харківській області зазнали населені пункти:
Раніше повідомлялось, що на Слобожанському напрямку зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.
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