13.11.2022 08:09 Рита Парфенова

Харків на ранок 13 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 12 по 13 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 листопада.

Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в м. Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 кв.м. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.



Загалом за добу з 12 по 13 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинений ворожим обстрілом;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.



Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тони питної води.

Нагадаємо, на Слобожанському напрямку зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.