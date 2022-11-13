13.11.2022 07:30 Рита Парфенова

13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

13 листопада визнано Всесвітнім днем ​​Доброти.

1997 року у Японії з'явилася організація «Всесвітній рух доброти». Вона об'єднала волонтерів та добровольців з різних країн, які своїми справами надихають людей на вчинення добрих вчинків. Основне спілкування учасників Руху відбувається за допомогою інтернету, де на своїх ресурсах вони розповідають про ідеї благих справ та способи їх втілення. Офіційно Всесвітній день Доброти було започатковано в Сінгапурі 18 листопада 2000 року на 3-й конференції Руху доброти.



***



13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї – відомий педагог, який заснував у Парижі та Петербурзі кілька шкіл та підприємств для сліпих. До XVIII століття світ не знав навчальних закладів для сліпих.



Валентин Гаюї вперше продемонстрував свій метод навчання сліпих за допомогою придуманого ним шрифту. У 1784 році в Парижі, без підтримки уряду та благодійних товариств, на власні кошти, у своєму власному будинку він відкрив першу у світі школу для сліпих дітей під назвою «Майстерня трудящих сліпих». Першим учнем Валентина Гаюї був підібраний на церковному паперті хлопчик Франсуа де Лезюєр. Потім до школи вступили ще 11 його безпритульних однолітків.



За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме ця дата стала основою Міжнародного дня сліпих. Він покликаний привернути увагу людей до тих, хто назавжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації.

Прикмети дня

13 листопада вшановується пам'ять апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апелія та Арістовула. У минулі часи у цей день вшановується пам'ять свята. У народі казали: «Гарний рибалка повинен за клювом знати, що рибу сазаном кликати».



Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Вважалося, якщо у цей день не виспатиметься, то життя буде недовгим. А наснене збувається на 10-ту добу.

Також цього дня

В 1805 м'ясник з Відня Йоганн Георг Ланер приготував ковбаску, що стала прообразом сучасної сосиски. Оскільки своєму ремеслу він навчався у Франкфурті, новий виріб отримав назву «франкфуртер».



1850 – народився Роберт Льюїс Стівенсон, британський письменник шотландського походження. Здобув світову славу завдяки роману «Острів скарбів», який є класичним зразком пригодницької літератури. Також у його бібліографії гостросюжетні романи «Вкрадений», «Корабельна катастрофа», «Володар Баллантре», «Катріона», історичні романи «Чорна стріла», «Принц Отто» та ін.



1862 – Льюїс Керролл записав у своєму щоденнику: "Почав писати казку про Алісу, сподіваюся закінчити її до Різдва". І справді, обіцянку, яку письменник дав Алісі Лідделл, дотримав.



1889 – народився Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), український письменник, автор понад 150 книг гуморесок, фейлетонів, сатиричних мініатюр.



1943 – народився Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу).



1955 – народилася Вупі Голдберг, американська актриса, комедіантка, письменниця, продюсер та телеведуча. Одна з небагатьох знаменитостей, удостоєна чотирьох головних американських престижних нагород: "Оскар", "Греммі", "Еммі" та "Тоні".



1969 – народився Джерард Батлер, шотландський кіноактор («Законослухняний громадянин», «Примара опери», «300 спартанців», «Гола правда», «Рок-н-рольщик», «Геошторм»).



1971 – відбулося виведення на орбіту навколо Марса першого міжпланетного космічного апарату; перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США).



1980 – американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом.



1987 – щоб сприяти «безпечному сексу» або запобігти СНІДу, у Великій Британії показано першу рекламу презервативів (без назви марки). Ролик показало Бі-Бі-Сі.



1997 – відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України).



2007 – Європарламент дав згоду на набуття чинності угодами Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.



2015 – серія терористичних актів відбулася 13 та 14 листопада у X та XI округах Парижа та місті Сен-Дені. Майже одночасно сталося кілька інцидентів: вибухи біля стадіону «Стад де Франс», де проходив товариський матч між збірними Франції та Німеччини, на якому був присутній президент Франсуа Олланд, розстріл відвідувачів ресторану, а також інцидент із заручниками у театрі Батаклан. Загалом загинуло щонайменше 129 людей. За свідченням газети Le Parisien в цілому сталося не менше 6 терористичних атак у різних районах Парижа.



2015 – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію – зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.

Іменини відзначають

Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Олександр, Олексій, Петро, ​​Роман, Сергій, Спіридон, Станіслав, Степан, Трохим, Федір, Яків.