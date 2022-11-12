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12.11.2022  18:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 12.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ.
 
Нагадаємо, підручники російського виробництва вилучили у Харківській області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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