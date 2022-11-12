Окупанти обстрілювали Харківську область

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 12.11.2022 щодо російського вторгнення.
Комментариев: 0
У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
влажность:
давление:
ветер: