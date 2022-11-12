12.11.2022 18:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 12.11.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ.

Нагадаємо, підручники російського виробництва вилучили у Харківській області.