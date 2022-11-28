28.11.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

Харківські трамваї змінять маршрут

Через аварійний ремонт трамвайної лінії відбудеться зміна руху деяких трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде заборонений з 10:00 до 14:00 29 листопада.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова;

у зворотному напрямку: вул. Кошкіна - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602 мікрорайон»;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602 мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове»;

№28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».

Нагадаємо, комунальники просять харків'ян своєчасно передавати показання приладів обліку води.