Про відключення світла 20 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

Назважаючи на те, що споживання енергії на початку робочого тижня поступово збільшується, обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 20 лютого «Укренерго» не надавало.
«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».
Загалом по країні 20 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області, який діятиме з 20 лютого.
Комментариев: 0
Дійте повільно, але напевно, і ви досягнете успіху. У плані кохання день ідеально підходить для тих, хто впевнений у своїх почуттях та не боїться говорити один одному «кохаю».
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
влажность:
давление:
ветер: