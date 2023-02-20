20.02.2023 10:51 Рита Парфенова

Про відключення світла 20 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

Назважаючи на те, що споживання енергії на початку робочого тижня поступово збільшується, обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 20 лютого «Укренерго» не надавало.





Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Загалом по країні 20 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі.



Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області, який діятиме з 20 лютого.



