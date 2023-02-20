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20.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині знайшли жінку, яка лежала на підлозі будинку

Мешканка Безлюдівки звернулася до правоохоронців з приводу того, що її родичка не виходить на зв'язок та не відчиняє двері.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Поліцейські прибули за адресою, яку вказала заявниця. У будинку на підлозі було виявлено жінку в безпорадному стані.
 
Правоохоронці до приїзду медиків надали їй медичну допомогу. Після чого швидка допомога доставила її до медичного закладу у місті Мерефа.
 
Завдяки оперативності вдалося уникнути трагічних наслідків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області поліцейські допомогли підлітку, який травмувався в ДТП.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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