20.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині знайшли жінку, яка лежала на підлозі будинку

Мешканка Безлюдівки звернулася до правоохоронців з приводу того, що її родичка не виходить на зв'язок та не відчиняє двері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Поліцейські прибули за адресою, яку вказала заявниця. У будинку на підлозі було виявлено жінку в безпорадному стані.

Правоохоронці до приїзду медиків надали їй медичну допомогу. Після чого швидка допомога доставила її до медичного закладу у місті Мерефа.

Завдяки оперативності вдалося уникнути трагічних наслідків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області поліцейські допомогли підлітку, який травмувався в ДТП.



