Рівень радіації у Харкові та області на 20 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 20 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову – 0,10–0,12 мкЗв/год
по Харківській області – 0,11 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 19 лютого.
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Дійте повільно, але напевно, і ви досягнете успіху. У плані кохання день ідеально підходить для тих, хто впевнений у своїх почуттях та не боїться говорити один одному «кохаю».
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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