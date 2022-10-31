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31.10.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

Харків отримав гуманітарну допомогу від французьких партнерів

Передача гуманітарного вантажу від французьких партнерів відбулася сьогодні у Харкові.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що було отримано 58 тонн харчових продуктів, 38 тонн будівельних матеріалів і сім тонн медикаментів та медичного приладдя.
 
«У цьому взяли участь як державні органи, так і місцеві громади, зокрема, міста Лілль та Париж. Вся Франція демонструє свою солідарність з Україною», - підкреслив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. 
 
За його словами, невдовзі в Україну відправлять близько 100 генераторів. А 13 грудня в Парижі пройде міжнародна конференція, спрямована на надання підтримки Україні з метою пережити цю зиму в прийнятних умовах. 
 
Міський голова Ігор Терехов подякував за допомогу. За його словами, сьогоднішні обстріли критичної інфраструктури міста - це черговий доказ геноциду українського народу. 
 
«Є перебої з енергопостачанням і, відповідно, з транспортом та подачею води. Але в цей складний час разом з нами - народ Франції, за що ми вам безмежно вдячні», - зазначив мер.
 
Нагадаємо, у ДСНС створили «гарячу лінію» для психологічної підтримки українців.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, помощь
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