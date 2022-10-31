31.10.2022 17:32 Дмитро Колонєй

Ділкам доведеться виплатити сотні тисяч громаді Харкова

Позов прокуратури у Харкові був завдоволений.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, встановлено, що по вул. Індустріальній у Харкові розташована нежитлова будівля площею майже 3600 кв.м. Право власності на цю будівлю було зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю у період з 2014 по 2019 роки. Однак, всупереч вимогам законодавства, земельна ділянка площею понад 0,6 га під цим об’єктом нерухомості дотепер не оформлена.

У 2019 р. ТОВ не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою, чим завдало Харківській міській територіальній громаді збитків на суму майже 400 тис. грн.

Порушені вимоги законодавства стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області, який задоволено у повному обсязі.

Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи щодо забезпечення його виконання з метою надходження коштів до місцевого бюджету.

Источник: Харківська обласна прокуратура

афера, харьков Тэги: мошенничество