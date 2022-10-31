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31.10.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали, як отримати безкоштовно паливну деревину

З 31 жовтня, у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель.

дрова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що відповідно до рішення Уряду мешканці 8 прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її з доставкою додому.
 
Для цього попередньо необхідно подати заяву до органів місцевої влади.
 
Варто зауважити, що на отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів. Але надавати її будуть у порядку черговості, з урахуванням критеріїв вразливості категорій населення. 
 
безкоштовні дрова
 
Черговість пріоритетності визначають в обласних військових адміністраціях.
 
безкоштовні дрова
 
Нагадаємо, у ДСНС створили «гарячу лінію» для психологічної підтримки українців.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харьков, помощь, дрова
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