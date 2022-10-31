Жителям Харківської області нагадали, як отримати безкоштовно паливну деревину

З 31 жовтня, у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Хелловін.
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