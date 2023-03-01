Поліція допомогла евакуювати дітей із прикордонного дитячого будинку сімейного типу

Дітлахи від 6 до 15 років жили у селі Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області. Це село нещадно обстрілювали військові рф.
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День може бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, намагайтеся знайти спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться.
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