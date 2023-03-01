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01.03.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Поліція допомогла евакуювати дітей із прикордонного дитячого будинку сімейного типу

Дітлахи від 6 до 15 років жили у селі Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області. Це село нещадно обстрілювали військові рф.

евакуація дітей
Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
28 лютого завдяки спільним зусиллям начальника відділення поліції № 1 Куп'янського РВП Андрія Вініченка, керівника Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп'янського району Євгена Шаповала та представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалось вивезти дітей з небезпечного населеного пункту.  
 
Наразі вихованці дитячого будинку знаходяться за межами Куп'янського району у безпечному місці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики відновлюють подачу світла після обстрілу.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, евакуація
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