10.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте готові до того, що у ділових питаннях усі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Якщо ви впевнені у своїй харизмі – дійте!





Овен (21 березня – 20 квітня)

Навіть якщо ви не творча людина, зробіть виняток. Зірки у цей день максимально посилюють у Овна його творчий потенціал. Цей день дуже вдалий для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву. Але не тільки. День також обіцяє Овну багато можливостей спілкуватися з цікавими людьми на цікаві теми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На думку Тельця спадуть цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися як на його кар'єрі, так і на житті взагалі. А можливо, замість корисної ідеї зав'яжеться якесь не менш корисне знайомство. Романтичним воно буде навряд, а от у матеріальному сенсі виявиться перспективним. У будь-якому випадку, Тельцю дуже не завадить тримати ніс за вітром - може запахнути грошима!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки обіцяють надати Близнюкам можливості для нових цікавих зустрічей та знайомств. Не дивно, якщо одне із цих знайомств виявиться романтичним. Щоправда, чекати від нього серйозного продовження навряд чи варто. В решті ж дня для Близнюків обіцяє пройти насичено та цікаво. Ну, а щоб опинитись у потрібний час у потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію – вона буде у вас на висоті!

Рак (22 червня – 23 липня)

Головною силою раку стануть його слабкості. І ще якою силою! Користуючись цими слабкостями, Рак буквально тероризуватиме оточуючих. А його вміння добиватися свого будь-якими шляхами досягне апогею. Самому Раку при цьому здаватиметься, що нічого незвичайного в його поведінці немає, а грати на почуттях оточуючих - справа цілком природна. Так і домашнім тираном стати недовго!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Протягом дня настрій Лева постійно змінюватиметься. Веселий настрій може змінитися хмарою, що несподівано набігла, проте вже через пару хвилин з-за хмар знову здасться сонце. Одним словом, надавати емоціям Лева цього дня великого значення не варто. Важливі справи Леву також краще відкласти. Або передоручити їх тому, чий настрій буде менш примхливим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Діви може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи, що пролітає повз. Протягом дня у неї щоразу викликатимуть роздратування всілякі дрібниці. Якщо не хочете уславитися занудою і причіпкою, намагайтеся поменше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих. Зате у Діви чудово виходитимуть будь-які справи, що вимагають скрупульозності та в'їдливості. Ось на них і треба витратити день!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези може нестримно потягнути у великі, галасливі компанії, щоб хоч на мить опинитися в центрі уваги. Ну, якщо й не опинитися, то хоча б помріяти та пофантазувати на цю тему. Нічого поганого в цьому немає, проте постарайтеся не надто заноситися, щоб не викликати шпильок на свою адресу. Тим більше що на глузування та шпильки Терези реагуватимуть подвійно гостро.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон постійно відволікатиметься на домашні справи та турботи. Ну і добре. Саме час зайнятися будинком та облаштуванням побуту, а решту сміливо можна відкласти на потім. Все одно жодних грандіозних проривів та результатів цей день не обіцяє. Ось тільки не варто надавати великого значення дрібницям та невеликим неприємностям, інакше Скорпіон ризикує зациклитися на них на кілька днів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність Стрільця. Цього дня йому не те щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто його постійно відволікатимуть різноманітні дрібниці. Те, на що іншого дня Стрілець не звернув би уваги, може несподівано захопити його, тим самим порушивши всі його плани на день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерога прокинеться особливе чуття на все прекрасне – насамперед на гроші. Імовірність знайти якщо і не скарб, то якусь стару заначку дуже висока. Та й щодо заробітку день обіцяє порадувати Козерога приємними сюрпризами. Можна, наприклад, натякнути начальнику про збільшення зарплати – він сприйме це прихильно. А ось щодо переїдання Козерога треба бути обережнішим, інакше він ризикує завдати своїй фігурі важкого удару.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Кордон між «треба» і «хочу» стане для Водолія зовсім хисткою. Йому захочеться дати волю собі та своїм почуттям. Однак йдучи на поводу у бажань та емоцій, Водолію не варто чекати від схвалення своїх дій, що оточують – у них погляд на ці речі може виявитися аж ніяк не на його користь.

Риби (20 лютого – 20 березня)

З самого ранку Риби будуть у споглядальному настрої. З усіх моделей поведінки найбільш логічним їм здасться неопір обставинам. При цьому Риби будуть надзвичайно тонко відчувати перспективні тенденції, і цілком могли б використовувати це своє чуття з користю. Ось тільки чомусь їм не захочеться в ці процеси втручатися і в них брати участь. Іншими словами, знання того, як досягти успіху, мирно уживатиметься в Рибах з повним небажанням діяти.



