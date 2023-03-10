10.03.2023 07:30 Рита Парфенова

10 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 березня проводиться День перевірки батарейок.





Безліч ваших пристроїв працюють на батарейках. Прийшов час їх перевірити. Ці березневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.



А як бути, якщо немає приладів для перевірки батарейки під рукою? І тут є одне просте рішення, принаймні для пальчикових батарейок: сядьте за стіл, візьміть батарейку, підніміть її на висоту 20-30 см від поверхні столу і впустіть негативним полюсом вниз. Добре заряджена батарея погано відскакує - розряджена скаче як тенісний м'ячик. Навіть батарейка, що сіла наполовину, стрибає куди краще, ніж нова. Це зв'язано з хімічними процесами всередині батарейки.



Своєчасна заміна батарей дозволить уникнути багатьох несподіванок, коли той чи інший прилад знадобиться дуже терміново. А таке буває...

Прикмети дня

10 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, в народі цей день відомий як Тарас Безсонний.



Назва свята "Безсонний" пішла від того, що цього дня не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива. Дітям 10 березня в старовину також не давали спати до заходу сонця.



Також у жодному разі не можна дивитися з вулиці в будинок через вікно, інакше лихоманка могла б зловити саме в цей момент.

Також цього дня

У 1812 році були опубліковані перші два розділи поеми Джорджа Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда". "Я прокинувся одного ранку і виявив, що знаменитий", - писав він потім.



1861 – помер Тарас Григорович Шевченко, український поет та художник.



1862 - у США входять в обіг перші паперові гроші.



1876 - через три дні після отримання патенту на винайдений ним телефон, Олександр Белл вперше зумів додзвонитися до свого помічника Томаса Вотсона, що знаходиться в сусідній кімнаті, сказати йому: «Містер Вотсон, зайдіть до мене. Ви мені потрібні» - і той почув, що сказав шеф. Правда, досліди проходили вже рік, і, можливо, Вотсон, який чудово знав, чого домагається винахідник, просто вирішив зробити йому приємне, тому що минуло ще чимало часу, перш ніж було створено апарат, який дозволив добре розуміти людську мову. Як би там не було, цей день вважається першим, коли людина, піднявши слухавку, почув звернені до нього слова.



1878 – у Женеві було випущено кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка.



1889 – американський бізнесмен із міста Канзас-Сіті (штат Міссурі) Алмон Строуджер запатентував автоматичну телефонну станцію, чим заслужив титул «батька всіх АТС».



1910 - на екрани вийшов фільм Дейвіда Уорка Гріффіта "У старій Каліфорнії". Сам собою він не примітний проти іншими роботами майстра, але започаткував розвитку центру кіноіндустрії США. Режисер знімав історію кохання іспанської дівчини та майбутнього губернатора Каліфорнії поблизу Лос-Анджелеса. Містечко Голлівуд з різноманітним ландшафтом перетворилося на улюблене місце кінематографістів, сюди почали переїжджати всі кіностудії.



1918 – народився Аврам Мілецький, архітектор. Розробив проект комплексної забудови автодороги Київ – Харків у 1954 році.



1967 – у Мехіко народжуються близнюки – вісім людей. Це перший подібний зареєстрований випадок.



1940 – народився Чак Норріс, зірка Голлівуду, майстер бойових мистецтв, відомий як рудобородий техаський рейнджер.



1955 – народився Юліуш Махульський, польський кінорежисер, сценарист, продюсер, автор фільмів «Ва-банк», «Секс-місія», «Кінгсайз».



1958 – народилася Шерон Стоун, голлівудська зірка, жінка, що пробуджує всі умовні та безумовні інстинкти.



1973 – народилася Єва Герцигова, чеська супермодель.



1984 – народилася Олівія Уайлд, американська кіноактриса.



1990 – з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла у Музеї народної архітектури та побуту України.



1992 – Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва.



1992 – Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.



1995 – у Японії зліпили найвищий сніговик у світі – заввишки 29.43 метри.

Іменини відзначають:

Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастьян, Сергій.



