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09.03.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові представили карту тимчасових автобусних маршрутів

На тимчасових автобусних маршрутах, розроблених на період відключення електроенергії, курсують 98 одиниць транспорту.

транспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Стоїть метро, стоїть наземний електротранспорт, бо немає електроенергії. Але ми з 4 години ранку працюємо над цим. Вийшли на маршрути 98 муніципальних автобусів, тому з перевезенням більш-менш справляємося», - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.  
 
З картою тимчасових автобусних маршрутів на період відключення електроенергії можна ознайомитися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 9 березня отримали поранення двоє людей після прильоту російської ракети.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
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