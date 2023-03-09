09.03.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Експоліцейському з Харківщини загрожує довічне ув’язнення

Чоловік під час окупації міста Ізюм працював на ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Ізюм 43-річний експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога.

Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «исполняющего обязанности старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Він подав власноруч заповнені російською мовою документи. Зокрема анкету на працевлаштування, в якій повідомив свої повні анкетні дані, автобіографію, відомості про членів сім’ї, рівень освіти, здобуття військових навичок в період навчання на військовій кафедрі вищого навчального закладу.

На псевдопосаді чоловік відповідав за громадську безпеку, проводив «роз’яснювальну роботу» з місцевим населенням, аби люди не чинили опір російським загарбникам.

Також зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Харкові.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у місті Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.



