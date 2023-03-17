17.03.2023 08:17 Рита Парфенова

Харків на ранок 17 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 16 по 17 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни зробили по селу Григорівка Куп'янського району 63 залпи з САУ. У населеному пункті знищено 3 житлові будинки, в яких, на щастя ніхто не проживав.



