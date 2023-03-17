Харків на ранок 17 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни зробили по селу Григорівка Куп'янського району 63 залпи з САУ. У населеному пункті знищено 3 житлові будинки, в яких, на щастя ніхто не проживав.
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День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
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