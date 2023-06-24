24.06.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

Ворожий удар по Харкову та обстріли Харківщини: оперативна обстановка від ХОВА

Минулої ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову.

Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга - в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину.

У м. Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, сталася пожежа.

Внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. В с. Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.