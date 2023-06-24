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24.06.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують аварію на магістралі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно усувають аварійну ситуацію на магістралі на вулиці Ромашкіна, передає РЕДПОСТ .


Харківводоканал
Як повідомили на підприємстві, ремонтники забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами для усунення аварії у найкоротші терміни.
 
На час ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: вул. Ромашкіна, 6-а, 10, вул. Аерофлотська, 18, пров. Пілотів, 1.
 
Телефон довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківміськгаз» виконують ремонтні роботи на газопроводі у Слобідському районі, який був пошкоджений внаслідок нічного обстрілу.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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