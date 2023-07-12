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12.07.2023  18:34   Дмитро Колонєй

У РФ залякують солдатів тюрмою, але вони продовжують тікати з фронту (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про залякування особового складу тюремними термінами у разі залишення позицій, але це не впливає на військових:
 
  • «никто ничего не говорит опять…никому верить нельзя короче»;
  • «у кого есть возможность, просто тупо бегут»;
  • «всем дают 5 лет максимум»;
  • окупант запевняє, що по приїзду у відпустку, не має наміру повертатися назад на передову;
  • «слава богу, что никого не убил из хох…украинцев. Война какая-то странная очень»;
  • «лучше уж на крайняк в тюрьму сесть, чем вот здесь погибнуть».
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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