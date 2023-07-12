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12.07.2023  19:13   Дмитро Колонєй

Ворог посиленно обстрілює схід Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстрілюють схід Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник на Харківщині продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли трьох населених пунктів Харківщини: Відродженівське, Ізбицьке, Землянки.
 
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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