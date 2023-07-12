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12.07.2023  19:45   Дмитро Колонєй

У Харкові стартувала реєстрація на змагання з брейкінгу

Змагання «Битва Харкова - 2023», пройде 15 липня 2023 року у ТРЦ «Нікольський».


У Харкові стартувала реєстрація на змагання з брейкінгу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, відкрилася реєстрація на змагання з брейкінгу «Битва Харкова - 2023», яке пройде 15 липня у ТРЦ «Нікольський».
 
Найсильніших визначать у таких категоріях:
  • «Starter»,
  • «Beginner»,
  • «Amateur» і
  • «Pro».
Взяти участь у змаганнях можуть всі охочі: у дитячій і підлітковій категоріях - з усіх міст та областей України, у категорії «Pro» - лише з Харкова.
 
Зареєструватися можна в «Instagram»: @funkymonkeysteam.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  змагання, брейкінг
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