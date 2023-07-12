12.07.2023 19:45 Дмитро Колонєй

У Харкові стартувала реєстрація на змагання з брейкінгу

Змагання «Битва Харкова - 2023», пройде 15 липня 2023 року у ТРЦ «Нікольський».



У Харкові стартувала реєстрація на змагання з брейкінгу



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, відкрилася реєстрація на змагання з брейкінгу «Битва Харкова - 2023», яке пройде 15 липня у ТРЦ «Нікольський».

Найсильніших визначать у таких категоріях:

«Starter»,

«Beginner»,

«Amateur» і

«Pro».

Взяти участь у змаганнях можуть всі охочі: у дитячій і підлітковій категоріях - з усіх міст та областей України, у категорії «Pro» - лише з Харкова.