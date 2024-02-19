19.02.2024 20:21 Дмитро Колонєй

На Харківщині визначилися переможці турніру з мініфутболу

Футбольні змагання на Харківщині завершилися у Валках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , стали відомі переможці турніру з мініфутболу «Юні та незламні», який пройшов 17 лютого 2024 року у Валках на Богодухівщині, у якому змагалися 13 команд з Харкова та області.

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Результати змагань у категорії серед гравців 2013-2014 р. н.

Первое место «Металіст 1925», Второе команда ДЮСШ «Восток», Третье ДЮСШ №4.

У категорії 2011-2012 р. н.

Премогу здобула команда ДЮСШ №5, срібло у гравців ДЮСШ №4, бронза - у команди «Металіст 1925».

Крім того, у кожній віковій категорії були визначені найкращі гравці та воротарі, а також MVP турніру - найцінніший гравець. Ним став Давид Єлецький. У подарунок від обласної федерації він одержав м'яч, підписаний легендамиякий українського футболу.рнір «Юні та незламні» проводиться другий рік поспіль. Організатор - Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.