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19.02.2024  20:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині визначилися переможці турніру з мініфутболу

Футбольні змагання на Харківщині завершилися у Валках.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, стали відомі переможці турніру з мініфутболу «Юні та незламні», який пройшов 17 лютого 2024 року у Валках на Богодухівщині, у якому змагалися 13 команд з Харкова та області.
 
 
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Результати змагань у категорії серед гравців 2013-2014 р. н.
  1. Первое место «Металіст 1925», 
  2. Второе команда ДЮСШ «Восток»,
  3. Третье  ДЮСШ №4.
 
У категорії 2011-2012 р. н.
  1. Премогу здобула команда ДЮСШ №5,
  2. срібло у гравців ДЮСШ №4,
  3. бронза - у команди «Металіст 1925».
 
 
 
Крім того, у кожній віковій категорії були визначені найкращі гравці та воротарі, а також MVP турніру - найцінніший гравець. Ним став Давид Єлецький. У подарунок від обласної федерації він одержав м'яч, підписаний легендамиякий українського футболу.рнір «Юні та незламні» проводиться другий рік поспіль. Організатор - Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
 
Тэги:  спорт, футбол, харків, змагання
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