19.02.2024 20:21 Дмитро Колонєй
На Харківщині визначилися переможці турніру з мініфутболу
Футбольні змагання на Харківщині завершилися у Валках.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, стали відомі переможці турніру з мініфутболу «Юні та незламні», який пройшов 17 лютого 2024 року у Валках на Богодухівщині, у якому змагалися 13 команд з Харкова та області.
Результати змагань у категорії серед гравців 2013-2014 р. н.
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Первое место «Металіст 1925»,
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Второе команда ДЮСШ «Восток»,
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Третье ДЮСШ №4.
У категорії 2011-2012 р. н.
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Премогу здобула команда ДЮСШ №5,
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срібло у гравців ДЮСШ №4,
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бронза - у команди «Металіст 1925».
Крім того, у кожній віковій категорії були визначені найкращі гравці та воротарі, а також MVP турніру - найцінніший гравець. Ним став Давид Єлецький. У подарунок від обласної федерації він одержав м'яч, підписаний легендамиякий українського футболу.рнір «Юні та незламні» проводиться другий рік поспіль. Організатор - Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
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