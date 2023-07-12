12.07.2023 20:19 Дмитро Колонєй

У Харкові відправили за грати нелюдя, який утримував, бив та гвалтував дівчину

Засуджено рецидивіста, який жорстоко знущався з підлітка.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, доведено, що у листопаді 2020 року 46-річний рецидивіст побачив у ліфті будинку у Харкові 15-річну сусідку, схопив її за шию у ліфті та силою затягнув її до своєї квартири.

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Харків’янин спочатку побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь.

Обвинувачений незаконно утримував дівчинку до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно ґвалтівника. Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.