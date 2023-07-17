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17.07.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Російський солдат збирається голосувати проти Путіна, якщо виживе (відео)

Перехоплення воєнної розвідки свідчить про жахливе ставлення до військослужбовців у армії РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солодат окупаційної армії розповідає матері про жахливе ставлення до солдатів та назрівання громадянської війни в РФ:

  • зі слів матері окупанта, Путін у своїй промові заявив, що нової мобілізації не буде, термін не встановлено;
  • «рота «зеков» стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой»;
  • ▪️ «я просто попал в рабство, то есть как в царской России…даже к «зекам» лучше отношение»;
  • «основные силы Путин оставил в Москве».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровах
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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