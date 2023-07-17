17.07.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Російський солдат збирається голосувати проти Путіна, якщо виживе (відео)

Перехоплення воєнної розвідки свідчить про жахливе ставлення до військослужбовців у армії РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солодат окупаційної армії розповідає матері про жахливе ставлення до солдатів та назрівання громадянської війни в РФ:

зі слів матері окупанта, Путін у своїй промові заявив, що нової мобілізації не буде, термін не встановлено;

«рота «зеков» стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой»;

▪️ «я просто попал в рабство, то есть как в царской России…даже к «зекам» лучше отношение»;

«основные силы Путин оставил в Москве».