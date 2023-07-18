Ворог намагається наступати на сході Харківщини

В этот день

Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.

Прогноз погоди в Харкові на 18 липня Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.