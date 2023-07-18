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18.07.2023  19:37   Дмитро Колонєй

Ворог намагається наступати на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Наступають окупанти на сході Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник продовжує наступати на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківської області:  Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка .
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали 6 селищ Харківщини: Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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