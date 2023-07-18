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18.07.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращіх медиків Шевченківського району (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав медпрацівників з прийдешнім професійним святом.


Ігор Терехов відзначив кращіх медиків Шевченківського району (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з медиками Шевченківського району привітав працівників сфери охорони здоровʼя з прийдешнім професійним святом та побажав їм спокійних трудових буднів та відчуття гордості за свою роботу.
 
«Я дуже хочу, щоб ваша робота була безпечною. Від щирого серця дякую за все, що ви робите для міста! Вас не злякали і не зламали ні обстріли, ні труднощі, ні різноманітні виклики. Пишаємося вами і віримо в довгоочікувану перемогу України!» - зазначив сказав Ігор Терехов.
 
Кращим медикам району мер вручив Подяки міського голови.
 
Відзначив кращіх медиків Шевченківського району Ігор Терехов. Новини Харкова
 
Відзначив кращіх медиків Шевченківського району Ігор Терехов. Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав медпрацівників Салтівського району із професійним святом.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, медики
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