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13.07.2023  20:34   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району (фото)

Мер Харкова привітав медиків з прийдешнім професійним святом.


Ігор Терехов нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав медичних працівників Індустріального району з прийдешнім професійним святом, подякував їм за те, що продовжують працювати у надскладних умовах воєнного часу, та вручив нагороди міської ради.
 
«Від імені харків'ян хочу подякувати кожному з вас за непросту та важливу роботу, чуйність та врятовані життя. Дякую за увагу та турботу до наших людей, які страждають від російської агресії. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру, злагоди та благополуччя. Бажаю всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя під українським небом!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району Ігор Терехов
 
Нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району Ігор Терехов
 
Нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району Ігор Терехов
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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