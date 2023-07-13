13.07.2023 20:34 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району (фото)

Мер Харкова привітав медиків з прийдешнім професійним святом.



Ігор Терехов нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав медичних працівників Індустріального району з прийдешнім професійним святом, подякував їм за те, що продовжують працювати у надскладних умовах воєнного часу, та вручив нагороди міської ради.

«Від імені харків'ян хочу подякувати кожному з вас за непросту та важливу роботу, чуйність та врятовані життя. Дякую за увагу та турботу до наших людей, які страждають від російської агресії. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру, злагоди та благополуччя. Бажаю всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя під українським небом!» - зазначив Ігор Терехов.