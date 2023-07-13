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13.07.2023  21:40   Дмитро Колонєй

Тепловики реконструюють котельні на Північній Салтівці у Харкові

Ці котельні Харкова найбільше постраждали від обстрілів.

Реконструюють котельні на Північній Салтівці у Харкові теповики
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», проводить масштабні реконструкції котельних на Північній Салтівці, які найбільше постраждали від обстрілів.
 
Минулої зими вони витримали вісім блекаутів і зігріли близько 40% харків'ян, які повернулися в район. Людей на Північній Салтівці стає дедалі більше, тому котельні потребують збільшення потужності. Зокрема, на одній із котелень для цього знесли допоміжні будівлі, повністю демонтували старе обладнання та готуються до встановлення шести сучасних котлів.
 
Реконструюють котельні на Північній Салтівці у Харкові теповики
 
За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Луки, основне обладнання вдалося придбати за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.
 
«Шість котлів замість трьох старих дозволять краще диференціювати постачання теплоносія в мікрорайони залежно від кількості мешканців, які там проживатимуть наступної зими. Нове обладнання споживає набагато менше електроенергії і під час блекаутів зможе працювати від генератора», - зазначив він.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  реконструкція, ремонт, харків, тепло
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