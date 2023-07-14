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14.07.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 14 липня

Вранці в Харкові небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер південно-західний, 2.5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-східний, 2.3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, дощ, можливі грози, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 1.3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
14 липня відзначається день пам'яті святих чудотворців безсрібників Косми й Даміана. 
 
У селян у цей час починалась косовиця: "Кузьма і Дем'ян прийшли – на косовицю пішли". До цього часу поспіває малина, перші овочі. 
 
Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення з аґрусу. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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