29.03.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині звели ще дві тимчасові переправи

За вихідні дні робітники Служби автомобільних доріг звели ще дві тимчасові переправи в об‘їзд зруйнованих мостів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що в результаті повномасштабного вторгнення в Харківській області було зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг. На сьогодні функціонує вже 22 тимчасові переправи, ще 1 - в роботі.

Також на Харківщині зараз в фокусі експлуатаційне утримання. Працівники ремонтують бар‘єрно-металеве огородження, роблять ямковий ремонт, прибирають сміття з проїзної частини та встановлюють дорожні знаки. 28 березня до робіт було залучено 18 бригад. Роботи велись на 9 дорогах державного значення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Великодня.



