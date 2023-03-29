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29.03.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині звели ще дві тимчасові переправи

За вихідні дні робітники Служби автомобільних доріг звели ще дві тимчасові переправи в об‘їзд зруйнованих мостів.

дороги
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що в результаті повномасштабного вторгнення в Харківській області було зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг. На сьогодні функціонує вже 22 тимчасові переправи, ще 1 - в роботі.  
 
Також на Харківщині зараз в фокусі експлуатаційне утримання. Працівники ремонтують бар‘єрно-металеве огородження, роблять ямковий ремонт, прибирають сміття з проїзної частини та встановлюють дорожні знаки. 28 березня до робіт було залучено 18 бригад. Роботи велись на 9 дорогах державного значення.  
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Великодня.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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