29.03.2023 11:32 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік разом із окупантами проводив обшуки та затримував українців

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у створеному агресором «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов’язки «полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области».

«Разом з окупантами колаборант проводив незаконні обшуки за місцем проживання мешканців м. Куп’янськ та затримував громадян України. Також до його обов’язків входила перевірка громадських об’єктів м. Куп’янськ на «антитерористичну захищеність» та складення відповідних актів перевірок.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, попередивши втечу до тимчасово окупованих регіонів країни»,- розповів Владислав Абдула.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з виявлення та документування діяльності ворожих поплічників на шкоду національним інтересам нашої країни.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



