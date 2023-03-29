    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік разом із окупантами проводив обшуки та затримував українців
29.03.2023  11:32   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік разом із окупантами проводив обшуки та затримував українців

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у створеному агресором «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».
 
В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов’язки «полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области».
«Разом з окупантами колаборант проводив незаконні обшуки за місцем проживання мешканців м. Куп’янськ та затримував громадян України.  Також до його обов’язків входила перевірка громадських об’єктів м. Куп’янськ на «антитерористичну захищеність» та складення відповідних актів перевірок.
 
Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, попередивши втечу до тимчасово окупованих регіонів країни»,- розповів Владислав Абдула.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність)  Кримінального кодексу України.
 
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
Служба безпеки України продовжує системну роботу з виявлення та документування діяльності ворожих поплічників на шкоду національним інтересам нашої країни. 
 
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканка Куп'янська допомагала окупантам "керувати фінансами".
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Надзвичайні події У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під зруйнованої обстрілом будови 29.03 Надзвичайні події Селище Дворічна зазнало більше 150 артударів: про обстріли Харківщини за добу розповіли в ХОВА 29.03 Армія Ворог намагався атакувати населений пункт Харкоівської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 