29.03.2023 11:05 Рита Парфенова

У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під зруйнованої обстрілом будови

Протягом минулої доби одна людина загинула, ще одна отрисама пораненні внаслідок військової агресії рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, місцевий мешканець загинув у селі Комісарове Куп'янського району. 47-річного чоловіка правоохоронці дістали з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер.



У місті Богодухів від ракетного обстрілу двома ракетами С-300 пошкоджені житлові будинки та будівля дитячого садка. На місці прильоту утворилася вирва розміром 3х3 метри. Тілесні ушкодження отримав місцевий житель. Його доставили до лікарні.



Чисельні обстріли окупанти наносили з мінометів, артилерії та танків по смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



У Вовчанську Чугуївського району в результаті обстрілів пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти наносили удари по Куп'янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах.



