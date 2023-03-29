    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під зруйнованої обстрілом будови
29.03.2023  11:05   Рита Парфенова

У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під зруйнованої обстрілом будови

Протягом минулої доби одна людина загинула, ще одна отрисама пораненні внаслідок військової агресії рф.

У Харківській області слідчі зафіксували наслідки масованих обстрілів області з боку росії

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, місцевий мешканець загинув у селі Комісарове Куп'янського району. 47-річного чоловіка правоохоронці дістали з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер.

У місті Богодухів від ракетного обстрілу двома ракетами С-300 пошкоджені житлові будинки та будівля дитячого садка. На місці прильоту утворилася вирва розміром 3х3 метри. Тілесні ушкодження отримав місцевий житель. Його доставили до лікарні.

Чисельні обстріли окупанти наносили з мінометів, артилерії та танків по смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району в результаті обстрілів пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.  

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти наносили удари по Куп'янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Надзвичайні події Селище Дворічна зазнало більше 150 артударів: про обстріли Харківщини за добу розповіли в ХОВА 29.03 Надзвичайні події Ракетний удар та пожежі в екосистемі: оперативна обстановка на Харківщині від ДСНС 28.03 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: у Вовчанську 16 домовладінь зазнали пошкоджень
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 