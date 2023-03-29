На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого на власному подвір'ї вбив російський снаряд

У селі Прудянка на Харківщині правоохоронці ексгумували труп ще однієї жертви збройної агресії рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на території приватного домоволодіння у с. Прудянка Харківського району 28 березня 2023 року прокурор окружної прокуратури спільно зі слідчим поліції ексгумували труп 66-річного місцевого мешканця.
За даними слідства, 11 липня минулого року чоловік потрапив під ворожий обстріл, перебуваючи на території власного подвір’я. Від вибуху снаряда він загинув на місці.
Наразі останки загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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