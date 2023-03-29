    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого на власному подвір'ї вбив російський снаряд
29.03.2023  10:38   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого на власному подвір'ї вбив російський снаряд

У селі Прудянка на Харківщині правоохоронці ексгумували труп ще однієї жертви збройної агресії рф.

У селі Прудянка на Харківщині правоохоронці ексгумували труп ще однієї жертви збройної агресії рф.

 Як повідомляє РЕДПОСТ, на території приватного домоволодіння у с. Прудянка Харківського району 28 березня 2023 року прокурор окружної прокуратури спільно зі слідчим поліції ексгумували труп 66-річного місцевого мешканця.  
 
За даними слідства, 11 липня минулого року чоловік потрапив під ворожий обстріл, перебуваючи на території власного подвір’я. Від вибуху снаряда він загинув на місці.
 
Наразі останки загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вилучення тіла чоловіка, який отримав осколкове поранення: на Харківщині.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло загиблого під час обстрілу чоловіка 28.03 Надзвичайні події Жінка на Харківщині загинула від осколків ворожих снарядів 27.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло жінки, загиблої під час російського обстрілу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 