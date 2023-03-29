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29.03.2023  12:12   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 березня

За добу офіційно зареєстровано 49 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 126 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 116 осіб. Одужало 309 660 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1123 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 55 осіб (із них 49 – мешканці міста Харкова). 34 позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, 16 - у Богодухівському, 14 - у Лозівському, 4 - в Ізюмському, 3 - у Красноградському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 березня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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